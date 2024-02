Atelier Parents-Enfants Créances, mardi 5 mars 2024.

Atelier Parents-Enfants Créances Manche

Lectures et ateliers pour les familles, en partenariat avec la Maison du pays de Lessay…

… sur le thème du carnaval !!

Au programme fabrication de masques d’animaux, maquillage et lectures :)

> entrée libre et gratuite

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 09:30:00

fin : 2024-03-05 11:30:00

105 rue des écoles

Créances 50710 Manche Normandie bibliothequecreances@orange.fr

L’événement Atelier Parents-Enfants Créances a été mis à jour le 2024-02-20 par Côte Ouest Centre Manche