Atelier parents-enfants « Chouette, la ville à rétréci ! » Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines

Atelier parents-enfants « Chouette, la ville à rétréci ! » Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, 26 février 2022, Montigny-le-Bretonneux. Atelier parents-enfants « Chouette, la ville à rétréci ! »

Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, le samedi 26 février à 14:30

Affûtez votre sens de l’orientation sur le puzzle de la ville nouvelle et créez une ville de toutes pièces avec ses maisons, ses rues, ses places, ses monuments et ses lieux de vie à l’aide de modules en bois. * Samedi 26 février à 14h30

Durée : 1h30 – A partir de 6 ans – Tarif : 3€ (réduit : 2€)

Une approche ludique de l’espace urbain sous forme de jeu de construction. Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Saint-Quentin Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T14:30:00 2022-02-26T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Autres Lieu Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Adresse Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux Ville Montigny-le-Bretonneux lieuville Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Departement Yvelines

Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montigny-le-bretonneux/

Atelier parents-enfants « Chouette, la ville à rétréci ! » Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines 2022-02-26 was last modified: by Atelier parents-enfants « Chouette, la ville à rétréci ! » Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines 26 février 2022 Montigny-le-Bretonneux Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux

Montigny-le-Bretonneux Yvelines