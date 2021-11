Toulouse Médiathèque Côte Pavée Haute-Garonne, Toulouse Atelier Parents-Enfants – Chanter pour grandir Médiathèque Côte Pavée Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Vendredi 10 décembre à 10h Atelier Parents-Enfants – Chanter pour grandir Lectures – Chansons Un babil, une comptine, c'est bon pour les bébés ! De 0 à 3 ans Inscription au 05 61 54 72 91 Médiathèque Côte Pavée, Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T10:00:00 2021-12-10T12:00:00

