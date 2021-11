Montigny-le-Bretonneux Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Atelier parents-enfants « C’est Béton ! » Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, le mercredi 29 décembre à 15:00

La ville contemporaine est souvent synonyme de béton. Et si on s’y intéressait de plus près ? Après des jeux de découverte et une visite autour du musée, vousfabriquerez votre propre presse-papier en béton.

Enfants de SQY : 2 € / Enfants hors SQY : 3 € / Adultes accompagnateurs : gratuit. Sur inscription

Créez votre presse-papier coloré en béton. Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Saint-Quentin Yvelines

2021-12-29T15:00:00 2021-12-29T16:30:00

Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Adresse Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux Ville Montigny-le-Bretonneux