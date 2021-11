Villeneuve-d'Ascq Centre social Cousinerie Nord, Villeneuve-d'Ascq Atelier parents/enfants – “bib en fête” Centre social Cousinerie Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Atelier parents/enfants – “bib en fête” Centre social Cousinerie, 3 décembre 2021, Villeneuve-d'Ascq. Atelier parents/enfants – “bib en fête”

Centre social Cousinerie, le vendredi 3 décembre à 16:30

**Vendredi 3 décembre 2021, atelier “bib en fête” au centre social Cocteau.** Temps festif pour les **3/11 ans** autour de contes et histoires de noël avec fabrication d’une carte pop up pour les fêtes de **16h30 à 19h.** Pour clore l’évènement, un petit goûter(chocolat chaud,brioche etc…) sera proposé à tous les participants. Vendredi 3 décembre 2021, atelier “bib en fête” au centre social Cocteau. Centre social Cousinerie 44 Rue de la Contrescarpe, 59491 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T16:30:00 2021-12-03T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Centre social Cousinerie Adresse 44 Rue de la Contrescarpe, 59491 Villeneuve-d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Centre social Cousinerie Villeneuve-d'Ascq