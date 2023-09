Atelier parents-enfants avec l’artiste Ianna Andréadis Bibliothèque André Malraux Paris, 16 décembre 2023, Paris.

Le samedi 16 décembre 2023

de 10h00 à 12h00

.Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 5 ans. gratuit

Atelier pour enfants entre 3 et 5 ans accompagnés d’un adulte.

Nombre de places limité. Réservation obligatoire au 01 45 44 53 85 ou à bibliotheque.andre-malraux@paris.fr

Venez inventer des rencontres entre les images de Ianna Andréadis et créer un nouveau petit livre sous forme de leporello.

Dans le cadre du temps fort « A hauteur de bébé » et dans le

prolongement de l’exposition La pie, le toucan et autres livres, qui est une promenade visuelle pour donner aux enfants le goût du monde naturel, Ianna Andréadis vient à la rencontre des enfants pour un atelier. Les bambins feront appel à leur observation pour créer un nouveau petit livre à partir des photographies des imagiers de l’artiste.

Dans un premier temps Ianna Andréadis montre quelques uns de ses livres et les enfants trouvent ensemble les raisons pour lesquelles deux

images y ont été associées.

Dans un second temps, l’artiste mène une sorte de jeu de dominos avec les photos de plusieurs de ses imagiers (publiés dans la collection Histoires … des éditions des Grandes Personnes), ce qui permettra aux enfants d’explorer des dynamiques d’association basées sur les couleurs, les formes, la distinction

végétal/animal/éléments. Ensuite, les enfants composeront quelques double-pages pour un nouveau petit livre.

Ce sera le livre des associations libres des bambins après qu’ils auront éveillé leur regard, leur perception des couleurs, des formes et d’autres matériaux qu’ils auront repérés.

Une promenade visuelle qui prendra la forme d’un petit leporello, à emporter chez vous !



Ianna Andreadis est née à Athènes en 1960. Peintre

et photographe, elle poursuit un travail inspiré par la nature mais

aussi par son environnement urbain, qui comprend peintures, dessins et

photographies. Elle initie aussi des projets participatifs. Elle expose depuis 1983 en France

et à l’étranger.

Le livre est un de ses terrains de création de prédilection. Ses

premiers ouvrages jeunesse, des livres en tissus wax conçus pour ses

enfants, ont été l’occasion de la rencontre et d’une longue et

fructueuse collaboration avec l’association des Trois Ourses.

D’autre part Ianna Andreadis a réalisé de nombreuses éditions en

lithographie avec l’atelier Franck Bordas, plusieurs livres de

photographies ou illustrés pour des éditeurs français : Editions des

Grandes Personnes, Créaphis, Musée du quai Branly, Les Trois Ourses.

Elle édite également en Grèce (Editions Agra), au Mexique (Petra

Ediciones), en Inde (Tara Books) et au Japon (One Stroke).

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

Contact : +33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/

cop Ianna Andreadis