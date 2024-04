Atelier parents/enfants : Attention et mémorisation : aider son enfant dans sa scolarité Cocon des familles Viroflay, samedi 27 avril 2024.

Atelier parents/enfants : Attention et mémorisation : aider son enfant dans sa scolarité Comprendre comment entrainer l’attention et la mémorisation de son enfant. Samedi 27 avril, 10h00 Cocon des familles Tarif : 5 € (sur inscription)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T10:00:00+02:00 – 2024-04-27T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-27T10:00:00+02:00 – 2024-04-27T12:00:00+02:00

Comprendre comment entrainer l’attention et la mémorisation de son enfant en croisant les outils de la gestion mentale et de la discipline positive, afin de mieux l’accompagner dans ses devoirs et lui redonner le plaisir d’apprendre.

Cocon des familles 16, avenue des Combattants, 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France 01 39 24 63 90 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/reseau-des-parents/evenements/2024-viroflay-attention-memorisation »}]