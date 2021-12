Chantepie Atrium Chantepie, Ille-et-Vilaine Atelier parents/enfants Atrium Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Ille-et-Vilaine

Atelier parents/enfants Atrium, 30 janvier 2022, Chantepie. Atelier parents/enfants

Atrium, le dimanche 30 janvier 2022 à 10:30

Atelier parents/enfants ———————– Moment dansé autour du spectacle Cabane en lien avec le service Culture Appréhender mon corps comme un espace à investir… Venez partager un moment dansé avec votre enfant, pour l’inviter à explorer l’espace, son corps, son imaginaire. Cabane : spectacle chorégraphique de Corinne Duval – avec Corinne Duval et Albane Aubry. 8 duos parents/enfants (1 – 5 ans Inscription obligatoire auprès du service Culture au 07 71 44 00 98 Tarif : gratuit

Gratuit – sur inscription

Moment dansé autour du spectacle Cabane Atrium atrium avenue des méliettes 35135 chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-30T10:30:00 2022-01-30T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Chantepie, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Atrium Adresse atrium avenue des méliettes 35135 chantepie Ville Chantepie lieuville Atrium Chantepie