Atelier Parents-Enfants – A la découverte de la pédagogie Montessori Grateloup-Saint-Gayrand, 21 mai 2022, Grateloup-Saint-Gayrand.

Atelier Parents-Enfants – A la découverte de la pédagogie Montessori Café du Temple Amaçada 30, rue des Écoles Grateloup-Saint-Gayrand

2022-05-21 15:00:00 – 2022-05-21 19:00:00 Café du Temple Amaçada 30, rue des Écoles

Grateloup-Saint-Gayrand Lot-et-Garonne

– De 15h à 17h30 : Atelier d’initiation à la pédagogie Montessori.

– Dédié aux parents, futurs parents et grands-parents accompagnés de leurs enfants, il permettra de faire découvrir cette pédagogie pour les enfants âgés de 0 à 3 ans.

Après une présentation des principes fondamentaux de la pédagogie du Dr Montessori, les participants découvriront comment aménager leur logement et développer des idées d’activités facilitant l’autonomie des enfants.

– L’atelier se poursuivra par la création d’un matériel d’inspiration Montessori : le hochet. Vous repartirez avec votre création.

– Goûter offert.

– Ciné-débat de 17h30 à 19h autour de la projection du documentaire “Le maître est l’enfant” d’Alexandre Mourot.

– Renseignements et réservation obligatoire avant le vendredi 20 mai au 06.31.79.74.71 ou par mail à l’adresse evs.amacada@gmail.com.

+33 6 31 79 74 71

Amaçada

