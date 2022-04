ATELIER PARENTS-ENFANTS 7 MAI La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique

ATELIER PARENTS-ENFANTS 7 MAI La Baule-Escoublac, 7 mai 2022, La Baule-Escoublac. ATELIER PARENTS-ENFANTS 7 MAI Mairie annexe du Guezy 121 avenue Saint Georges La Baule-Escoublac

2022-05-07 – 2022-05-07 Mairie annexe du Guezy 121 avenue Saint Georges

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique Comptines signées musicales avec Stéphanie Guillouzouic et Loic Perdrix

Sur inscription au CCAS par téléphone au 02 51 75 75 30 ou par mail : ccas@mairie-labaule.fr Comptines signées musicales avec Stéphanie Guillouzouic et Loic Perdrix

Sur inscription au CCAS par téléphone au 02 51 75 75 30 ou par mail : ccas@mairie-labaule.fr Mairie annexe du Guezy 121 avenue Saint Georges La Baule-Escoublac

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique Autres Lieu La Baule-Escoublac Adresse Mairie annexe du Guezy 121 avenue Saint Georges Ville La Baule-Escoublac lieuville Mairie annexe du Guezy 121 avenue Saint Georges La Baule-Escoublac Departement Loire-Atlantique

La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-baule-escoublac/

ATELIER PARENTS-ENFANTS 7 MAI La Baule-Escoublac 2022-05-07 was last modified: by ATELIER PARENTS-ENFANTS 7 MAI La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac 7 mai 2022 La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique