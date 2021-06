Léognan Léognan Gironde, Léognan Atelier Parentali’thé Léognan Léognan Catégories d’évènement: Gironde

Léognan

Atelier Parentali’thé Léognan, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Léognan. Atelier Parentali’thé 2021-07-07 – 2021-07-07 Le café associatif Kawa Nhan 10 Place Joane

Léognan Gironde Pour apporter aux parents qui ont de jeunes enfants (0-6 ans) un temps de parole et d’échanges sur l’éducation des enfants ou tout simplement pour un moment de relâche, Julie Lainard, éducatrice Jeunes Enfants, vous propose de discuter de vos expériences autour d’un café ou d’un thé. Ce rendez-vous a lieu le premier mercredi du mois, tous les 2 mois. Différentes thématiques vous sont proposées en fonction de vos envies, accompagnées des conseils de Julie.

Les parents sont accueillis avec leur enfant en toute convivialité. Max 10 adultes

Inscription nécessaire par email Kawa Nhan dernière mise à jour : 2021-06-28 par

