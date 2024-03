Atelier Parentalité Gratuit >>> Prendre du recul & se détendre <<< SARP Sarp, jeudi 28 mars 2024.

Atelier Parentalité Gratuit >>> Prendre du recul & se détendre <<< SARP Sarp Hautes-Pyrénées LES ATELIERS PARENTALITE GRATUIT Sophro'relaxation Prendre du recul & se détendre "Apprenez à prendre du recul dans toutes situations & relaxez-vous" Parents uniquement *Apportez votre tapis Réservation au 07.67.85.64.48 nombre de places limité Ateliers proposés en partenariat avec la Communauté de Communes Neste Barousse et grâce au soutien de la CAF et de la MSA. . Date (année - mois - jour) et horaire : Début : 2024-03-28 18:00:00 fin : 2024-03-28 19:00:00 SARP Communauté de Communes Sarp 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie alice.fevre@outlook.fr

