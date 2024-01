Atelier parentalité : Comment mieux vivre sa colère et celle de son enfant/ado ? Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris, mercredi 3 avril 2024.

Le mercredi 03 avril 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adultes. gratuit

Pour continuer notre cycle d’ateliers parentalité, la bibliothèque Arthur Rimbaud vous propose cette fois-ci d’aborder le thème de la colère.

Pas toujours facile

d’accueillir sa propre colère et celle de son enfant/ado. Vous n’en comprenez

pas toujours l’origine et ne savez plus comment y répondre ? Venez participer à

cet atelier interactif pour

échanger avec d’autres parents et découvrir des outils pour accueillir votre

colère et celle de votre enfant.

Cette rencontre-atelier proposée par l’École des Parents et des Éducateurs d’Ile-de-France dans le cadre des Parents Parisiens sera animée par Marion Leprovost, accompagnante parentale.

Atelier gratuit à destination des parents. Sur réservation auprès des bibliothécaires à partir du 13 mars.

Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 place Baudoyer 75004 Paris

Contact : +33144547670 bibliotheque.arthur-rimbaud@paris.fr

Pixabay / Canva Colère !