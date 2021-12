Rennes 110 bis Bretagne Ille-et-Vilaine, Rennes Atelier parentalité au lycée sur les parents et l’orientation 110 bis Bretagne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

110 bis Bretagne, le mercredi 12 janvier 2022 à 14:00

Le 110bis Bretagne propose un temps d’inspiration sur ** »la parentalité et l’orientation en lycée général » au lycée Descartes à Rennes.** 14h-16h00 : questionnements, échanges sur l’orientation. [Pour participer en ligne](https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/50993/creator/36814/hash/20879f115dcc523b654b0bc14e9426eac91b4490)

Pas d’inscription

Temps d'échange en ligne ou au collège, ouvert à tous. 110 bis Bretagne 92 rue d'antrain, Rennes

