Atelier parent.s / enfant.s à l’Atelier du Chêne Rosnoën Rosnoën Catégories d’évènement: Finistère

Rosnoën

Atelier parent.s / enfant.s à l’Atelier du Chêne Rosnoën, 19 décembre 2022, Rosnoën. Atelier parent.s / enfant.s à l’Atelier du Chêne

Rosnoën Finistère

2022-12-19 – 2022-12-19 Rosnoën

Finistère Rosnoën Atelier parent.s / enfant.s à l’Atelier du Chêne à Rosnoën TARIF : 45€ pour 1 adulte et 1 enfant, + 12€ par personne supplémentaire. Information & inscription : gislainetrividic@gmail.com gislainetrividic@gmail.com Rosnoën

dernière mise à jour : 2022-11-23 par OT Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Rosnoën Autres Lieu Rosnoën Adresse Rosnoën Finistère OT Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime Ville Rosnoën lieuville Rosnoën Departement Finistère

Rosnoën Rosnoën Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rosnoen/

Atelier parent.s / enfant.s à l’Atelier du Chêne Rosnoën 2022-12-19 was last modified: by Atelier parent.s / enfant.s à l’Atelier du Chêne Rosnoën Rosnoën 19 décembre 2022 finistère Rosnoën Rosnoën Finistère OT Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime

Rosnoën Finistère