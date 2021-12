Versailles Maison de quartier Notre-Dame Versailles, Yvelines Atelier parent et enfant : souris avec Montessori ! Maison de quartier Notre-Dame Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Atelier parent et enfant : souris avec Montessori !

le samedi 12 février 2022 à 10:00

Cet atelier proposé par l’association « Dans notre bulle » s’inscrit dans la programmation d’ateliers parent-enfant qui a lieu tous les deux mois le samedi matin à la maison de quartier Notre-Dame. Ces ateliers ludiques sont un temps privilégié en famille, animés par des professionnels avec l’implication du public.

Sur inscription

Un atelier parent-enfant de 3 à 5 ans pour découvrir et apprendre la méthode Montessori, à l’aide de jeux ludiques et pédagogiques. Maison de quartier Notre-Dame 7, rue Sainte Sophie, versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

2022-02-12T10:00:00 2022-02-12T11:30:00

