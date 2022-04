Atelier parent/enfant : tissage de liens La Lucerne-d’Outremer La Lucerne-d'Outremer Catégories d’évènement: La Lucerne-d'Outremer

La Lucerne-d’Outremer Manche Venez vivre une expérience riche et unique, qui permettra de renforcer la cohésion avec votre enfant. Parent comme enfant pourront éveiller leur sens, se reconnecter à soi, aux autres et à la nature environnante.

Lors d’une balade associée aux bienfaits de la sophrologie ludique, au coeur de la forêt. A partir de 8 ans.

Tarif : 15 €/duo. Pour pouvoir réaliser au mieux les exercices proposés :

– le nombre de place est limité pensez à réserver,

