Atelier parent-enfant “Tampon / jungle”

2022-07-21 – 2022-07-21 Lors de cet atelier, les enfants s’initieront à l’impression de motifs végétaux. Inspiré par le bestiaire de François-Xavier Lalanne, ils élaboreront avec l’aide d’un adulte une gravure sur gomme pour réaliser un tampon qui animera leur composition. Atelier animé conjointement par l’équipe du musée et Mathilde Loisel, graveuse. Enfants de 8 à 14 ans.

