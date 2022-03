Atelier parent-enfant : Plein feux ! Centre culturel Athanor Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Centre culturel Athanor, le mercredi 6 avril à 15:00

Découvrez et manipulez, en famille, projecteurs et gélatines, avec un régisseur d’Athanor, pour mieux comprendre le travail de création d’ombres et de lumière. Une plongée inédite dans les coulisses du spectacle vivant. – À partir de 8 ans – Gratuit – sur inscription, et sous réserve d’assister au spectacle [UN CONTRE UN](https://www.ville-guerande.fr/pratique-vos-demarches/culture/centre-culturel-athanor/spectacles/un-contre-un-1-11146).

Gratuit – sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T15:00:00 2022-04-06T16:30:00

