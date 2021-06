Mareuil en Périgord Mareuil en Périgord Dordogne, Mareuil en Périgord Atelier parent-enfant Mareuil en Périgord Mareuil en Périgord Catégories d’évènement: Dordogne

Atelier parent-enfant Mareuil en Périgord, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Mareuil en Périgord. Atelier parent-enfant 2021-07-03 09:30:00 – 2021-07-03 Stade de Mareuil Parcours de santé

Mareuil en Périgord Dordogne Atelier parent-enfant: Eveil: motricité et sensibilité corporelle.

9h30-10h15: de 18 mois à 3 ans.

10h15 à 11h30: de 3 à 18 mois.

Venez partager un moment sportif et convivial avec votre (vos) enfant(s) ou petit(s)-enfant(s). Animé par une intervenante sportive professionnelle. 2€/ personne. Places limitées. Réservation obligatoire. Atelier parent-enfant: Eveil: motricité et sensibilité corporelle.

Venez partager un moment sportif et convivial avec votre (vos) enfant(s) ou petit(s)-enfant(s). Animé par une intervenante sportive professionnelle. 2€/ personne. +33 5 53 56 74 70 Atelier parent-enfant: Eveil: motricité et sensibilité corporelle.

Lieu Mareuil en Périgord Adresse Stade de Mareuil Parcours de santé Ville Mareuil en Périgord