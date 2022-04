Atelier parent enfant : les émotions en Bébé Signe Landudec Landudec Catégories d’évènement: Finistère

Landudec

Atelier parent enfant : les émotions en Bébé Signe Landudec, 21 avril 2022, Landudec. Atelier parent enfant : les émotions en Bébé Signe Landudec

2022-04-21 – 2022-04-21

Landudec Finistère Landudec Pour apprendre les signes que l’on va associer à la parole. Un outil de communication qui enrichit la relation et qui facilite l’échange. Accessible à tout le monde, aucun prérequis nécessaire. Activité ludique avec votre bébé (4 mois à 4 ans). parentalitedmp@gmail.com +33 6 87 02 34 23 http://parentalitedmp.fr/ Pour apprendre les signes que l’on va associer à la parole. Un outil de communication qui enrichit la relation et qui facilite l’échange. Accessible à tout le monde, aucun prérequis nécessaire. Activité ludique avec votre bébé (4 mois à 4 ans). Landudec

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landudec Autres Lieu Landudec Adresse Ville Landudec lieuville Landudec Departement Finistère

Landudec Landudec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/landudec/

Atelier parent enfant : les émotions en Bébé Signe Landudec 2022-04-21 was last modified: by Atelier parent enfant : les émotions en Bébé Signe Landudec Landudec 21 avril 2022 finistère Landudec

Landudec Finistère