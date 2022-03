Atelier parent/enfant Le Scarabée – La Verrière La Verrière Catégories d’évènement: La Verrière

le samedi 21 mai à 11:00

Atelier en famille – Danse Avec Maud Miroux, danseuse – Cie Ouragane Dans un espace créé pour la danse, il vous est proposé de chercher à communiquer avec vos enfants par le mouvement et le jeu, en mettant pour un temps la parole de côté. Une occasion de découvrir les compétences de vos petits et de s’accorder du temps avec eux. Cette invitation à vivre une expérience singulière offre un moment privilégié qui contribue à renforcer le lien familial. Atelier autour du spectacle _Pince-moi, je rêve_, présenté le 21 mai au Scarabée à La Verrière. Parents et enfants dès 18 mois (si l’enfant marche) Gratuit pour les détenteurs d’une place de spectacle. En partenariat avec La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Gratuit pour les détenteurs d’une place de spectacle – Sur réservation

