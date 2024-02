Atelier parent-enfant Jeux nature et biodiversité Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon, mardi 19 mars 2024.

Atelier parent-enfant Jeux nature et biodiversité Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon Eure

Voulez-vous embarquer dans une aventure unique qui allie jeux, découvertes et partage au cœur d’un jardin de 5000 m² ?

Dans l’espace du jardin de la Manufacture des Capucins, énormément d’éléments naturels existent et se cachent de vos yeux. Avec l’animateur renouez avec cette nature de proximité, petit quizz, jeux de piste, défis de quoi apprendre et s’amuser pour les grands et les petits le temps d’une après-midi. Nous jouerons avec les insectes, les plantes et ce qui nous entourent au printemps.

RDV au jardin de La Manufacture des Capucins, 2 place Jean Paul II, Ecoquartier FIESCHI, 27200 Vernon

️ Prix d’Entrée :

5€ par enfant accompagnement d’un adulte obligatoire par famille (billet de réservation = 1 €, les 4 € restants sont à payer sur place à l’animateur)

10 € par adulte (billet de réservation = 1 €, les 9 € restants sont à payer sur place à l’animateur)

Réservation obligatoire https://lamanufacturedescapucins.coop/

Réservez votre place dès maintenant & rejoignez Quentin Baudry-Caudron, expert en éducation à l’environnement & animateur nature depuis 10 ans, pour un moment inoubliable à La Manufacture des Capucins Ensemble, explorons ce qui nous entoure pour un avenir au plus proche de la nature ✨

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 14:00:00

fin : 2024-03-19 16:30:00

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins

Vernon 27200 Eure Normandie bonjour@mdc.coop

L’événement Atelier parent-enfant Jeux nature et biodiversité Vernon a été mis à jour le 2024-02-21 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération