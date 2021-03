Rouen en ligne Rouen Atelier Parent / Enfant – Faire Soi-Même & Zero Déchet en ligne Rouen Catégorie d’évènement: Rouen

Atelier Parent / Enfant – Faire Soi-Même & Zero Déchet en ligne, 31 mars 2021-31 mars 2021, Rouen. Atelier Parent / Enfant – Faire Soi-Même & Zero Déchet

en ligne, le mercredi 31 mars à 17:00

Mon P’tit Atelier de la COP21 vous propose un atelier Parent / Enfant (à partir de 5ans) de fabrication de Poisson d’avril, en ligne et en direct. Limité à 10 binomes, vous serez guidé pas à pas lors de l’atelier pour réaliser le poisson d’avril et pourrez interagir avec l’animateur/trice. Le lien de connexion pour participer à l’atelier en ligne est dans le billet PDF à télécharger en fin d’inscription et qui est joint au mail de confirmation. Merci de n’inscrire que l’enfant. Les participants ne disposant pas de caméras ni des produits demandés peuvent tout de même assister à l’atelier. Le nombre de place étant limité, merci de nous prévenir en cas de désistement. Atelier animé par CitéMômes Matériels nécessaires pour réaliser l’atelier ; crayon à papier, feutre noir, ciseau, colle, papiers de couleurs, bois – 2 branches de 30cm, fil de pêche ou autres

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-31T17:00:00 2021-03-31T18:00:00

