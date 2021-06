Paris Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris Atelier Parent-enfant « écrire son histoire » Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier Parent-enfant « écrire son histoire » Bibliothèque Jacqueline de Romilly, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 10 juillet 2021

de 15h à 17h

gratuit

Envie de prendre la plume ? D’échanger avec votre enfant? Dans le cadre du festival Partir en Livre, la compagnie Rémanence des mots et la bibliothèque Jacqueline de Romilly vous invitent à participer à un atelier parent-enfant d’écriture créative. Un atelier d’écriture destiné à fabriquer pas à pas une petite histoire avec pour ingrédients : des personnages qui prennent le large, une intrigue en plein ventet quelques péripéties salées !

Espace de créativité convivial et ludique, l’atelier d’écriture permet de s’épargner l’angoisse de la page blanche et s’autoriser l’exploration, les ratures et la littérature ! Cet atelier est organisé dans le cadre de « Partir en Livre ». Il a vocation à proposer une activité ré-créative autour de l’écriture et la lecture. Animations -> Atelier / Cours Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre Paris 75018

