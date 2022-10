Atelier parent-enfant dès 4 ans Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistre

Atelier parent-enfant dès 4 ans Brest, 25 octobre 2022, Brest. Atelier parent-enfant dès 4 ans

52 Allée du Bot Conservatoire Botanique National Brest Finistre Conservatoire Botanique National 52 Allée du Bot

2022-10-25 – 2022-10-25

Conservatoire Botanique National 52 Allée du Bot

Brest

Finistre Au coeur des superbes serres tropicales, vivez une immersion inédite et artistique avec votre (vos) enfant(s). Apprenez ensemble à découvrir et vous émerveiller du monde végétal au travers des jeux de l’observation et du dessin de plantes et de curiosités botaniques. Un atelier tout en douceur, dès 4 ans, animé par Sophie Graverand, professeure de dessin et peinture – auteure – illustratrice. Tarif : 45 € par couple (parent/enfant, grand-parent/petit-enfant) + 15 € par enfant supplémentaire. Entrée des serres tropicales comprise. Inscription indispensable Tarif45 € par couple (parent/enfant, grand-parent/petit-enfant) + 15 € par enfant supplémentaire. Entrée des serres tropicales comprise. Lieu : Jardin du Conservatoire botanique national de Brest animation@cbnbrest.com +33 2 98 02 46 00 http://www.cbnbrest.fr/ Conservatoire Botanique National 52 Allée du Bot Brest

dernière mise à jour : 2022-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistre Autres Lieu Brest Adresse Brest Finistre Conservatoire Botanique National 52 Allée du Bot Ville Brest lieuville Conservatoire Botanique National 52 Allée du Bot Brest Departement Finistre

Brest Brest Finistre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Atelier parent-enfant dès 4 ans Brest 2022-10-25 was last modified: by Atelier parent-enfant dès 4 ans Brest Brest 25 octobre 2022 52 Allée du Bot Conservatoire Botanique National Brest Finistre Brest Finistre

Brest Finistre