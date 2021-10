Paris Bibliothèque Robert Sabatier île de France, Paris Atelier parent-enfant de fabrication de parfum Bibliothèque Robert Sabatier Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier parent-enfant de fabrication de parfum Bibliothèque Robert Sabatier, 27 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 27 novembre 2021

de 16h à 18h

gratuit

Initiez-vous à la délicate alchimie des accords de parfumerie avec une première composition de votre propre parfum ! Réaliser son premier accord de parfumerie, voici l’ambition de l’atelier. Les participants, en tandem enfant-parent, seront familiarisés aux matières premières qui entrent dans une formule, aux gestes de la pesée, puis à l’assemblage des principaux ingrédients en solution pour créer une amorce de parfum. Il s’agira de maîtriser l’art des bonnes proportions selon lesquelles l’odeur créée est harmonieuse. Le goutte à goutte à la pipette impliquera précision et application. Chaque participant repartira avec son parfum mis en flacon. L’atelier sera animé par des étudiants en dernière année de l’Ecole Supérieure du Parfum, passionnés et pédagogues, membre de la Junior Parfumée, une association au label junior création. A partir de 7 ans, enfants accompagnés d’un parent obligatoirement. En partenariat avec le Collectif Nez 10 enfants maximum Animations -> Atelier / Cours Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel Paris 75018

12 : Jules Joffrin (102m) 4 : Simplon (395m)

