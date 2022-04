Atelier parent enfant : cycle bébé signe Landudec Landudec Catégories d’évènement: Finistère

Landudec

Atelier parent enfant : cycle bébé signe Landudec, 19 avril 2022, Landudec. Atelier parent enfant : cycle bébé signe Landudec

2022-04-19 – 2022-04-19

Landudec Finistère Atelier Parent Enfant pour apprendre les signes du vocabulaire de base et le vocabulaire autour de la journée de bébé. Le cycle comprend 3 ateliers avec des comptines, des lectures et autres activités. 15 signes par atelier soit 45 signes au total. Accessible à tout le monde. Etre disponible sur les 3 dates pour le cycle :

19/04/22 à 11h, 03/05/22 à 10h et 17/05/22 à 10h. Activité ludique avec votre bébé (4 mois à 4 ans). parentalitedmp@gmail.com +33 6 87 02 34 23 http://parentalitedmp.fr/ Atelier Parent Enfant pour apprendre les signes du vocabulaire de base et le vocabulaire autour de la journée de bébé. Le cycle comprend 3 ateliers avec des comptines, des lectures et autres activités. 15 signes par atelier soit 45 signes au total. Accessible à tout le monde. Etre disponible sur les 3 dates pour le cycle :

19/04/22 à 11h, 03/05/22 à 10h et 17/05/22 à 10h. Activité ludique avec votre bébé (4 mois à 4 ans). Landudec

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landudec Autres Lieu Landudec Adresse Ville Landudec lieuville Landudec Departement Finistère

Landudec Landudec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/landudec/

Atelier parent enfant : cycle bébé signe Landudec 2022-04-19 was last modified: by Atelier parent enfant : cycle bébé signe Landudec Landudec 19 avril 2022 finistère Landudec

Landudec Finistère