Atelier parent/enfant Créez votre potion magique Beaugency, mercredi 30 octobre 2024.

Créez une potion magique avec des plantes locales !

Rejoignez Elisa Grémeret le mercredi 30 octobre pour un atelier unique où parents et enfants pourront créer ensemble une potion magique à base de plantes locales !

Au programme

• Découverte des plantes locales apprenez à reconnaître les plantes en les sentant et en les touchant.

• Création de votre potion magique mélangez les plantes pour créer une potion unique et magique !

Ne manquez pas cette occasion de partager un moment magique et éducatif avec votre enfant !

À partir de 4 ans 2020 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-30 10:00:00

fin : 2024-10-30 12:00:00

Halle du Petit Marché

Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire doucesetsauvages@gmail.com

