Atelier parent-enfant Bibliothèque Amélie, 18 mars 2023, Paris. Le samedi 18 mars 2023

de 10h30 à 11h30

. gratuit Sur inscription au 01 47 05 89 66 ou en écrivant à bibliotheque.amelie@paris.fr Venez discuter avec votre enfant autour du thème « Grandir ». Grandir. Mais qu’est-ce que ça veut dire ? Cette étape importante dans la vie d’un enfant suscite beaucoup de questions. Venez en parler lors d’un atelier avec un animateur de l’association Ludomonde. Pour les enfants de 4 à 6 ans accompagné d’1 parent Sur inscription à partir du 14 février Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris Contact : 01 47 05 89 66 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7

