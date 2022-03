Atelier parent-enfant autour du spectacle Gribouillis Le Creusot Le Creusot Catégories d’évènement: Le Creusot

Le Creusot Saône-et-Loire Pratique des arts plastiques avec Romane Lasserre.

Atelier parent-enfant avec pratique des arts plastiques en lien avec le spectacle Gribouillis. Animé par une artiste-plasticienne, Romane Lasserre.

Atelier ouvert à partir de 5 ans. L’arc – scène nationale Espace François Mitterrand Le Creusot

