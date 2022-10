Atelier Parent-enfant autour de l’Art Brut et du réemploi Thiviers Thiviers Catégories d’évènement: Dordogne

Thiviers

Atelier Parent-enfant autour de l’Art Brut et du réemploi Thiviers, 17 décembre 2022, Thiviers. Atelier Parent-enfant autour de l’Art Brut et du réemploi

avenue de la gare la Récréa’thiv Thiviers Dordogne la Récréa’thiv avenue de la gare

2022-12-17 15:00:00 – 2022-12-17

la Récréa’thiv avenue de la gare

Thiviers

Dordogne EUR 5 suivi d’un goûter suivi d’un goûter +33 5 53 55 12 50 pixabay

la Récréa’thiv avenue de la gare Thiviers

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Thiviers Autres Lieu Thiviers Adresse Thiviers Dordogne la Récréa'thiv avenue de la gare Ville Thiviers lieuville la Récréa'thiv avenue de la gare Thiviers Departement Dordogne

Thiviers Thiviers Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thiviers/

Atelier Parent-enfant autour de l’Art Brut et du réemploi Thiviers 2022-12-17 was last modified: by Atelier Parent-enfant autour de l’Art Brut et du réemploi Thiviers Thiviers 17 décembre 2022 avenue de la gare la Récréa'thiv Thiviers Dordogne Dordogne Thiviers

Thiviers Dordogne