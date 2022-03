Atelier parent-ado – Mes produits ménagers naturels et zéro déchet Archipel Butor Lucinges Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Archipel Butor, le samedi 4 juin à 11:30

RENARD est l’acronyme de l’association « Réseau Environnement Naturel Annemasse Récup’ Déchets ». Afin de protéger la planète et de nettoyer la nature, l’association réalise plusieurs fois par mois des actions de ramassage sur toute l’agglomération d’Annemasse. Elle anime également des ateliers ludiques de sensibilisation sur l’importance de protéger notre environnement. L’Archipel Butor a le plaisir d’accueillir les membres de RENARD pour l’organisation de deux ateliers parent-enfant/ado. Le samedi 4 juin 2022 de 11h30 à 12h30, retrouvez-nous pour participer à un atelier de fabrication de produits ménagers naturels et zéro déchet. N’hésitez pas à venir avec un petit contenant pour repartir avec une portion de produit confectionné lors de l’atelier.

Gratuit, sur inscription

Archipel Butor 91 chemin du château 74380 Lucinges Lucinges Haute-Savoie

2022-06-04T11:30:00 2022-06-04T12:30:00

