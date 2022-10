Atelier papotage : Alister Fox

Atelier papotage : Alister Fox, 30 novembre 2022, . Atelier papotage : Alister Fox



2022-11-30 14:00:00 – 2022-11-30 15:30:00 Les ateliers-papotage sont gratuits mais l’inscription est nécessaire car le nombre de places est limité. Le matériel est fourni par les organisateurs et les intervenants. Je suis illustratrice et graphiste indépendante depuis 2 ans sur Champagnole. Artiste autodidacte, je fais aussi bien de la peinture sur divers supports que de la sculpture, du dessin sur tablette graphique et du dessin traditionnel. J’aime dessiner de mignons petits personnages et construire un univers et une histoire autour de ces derniers! Alister Fox est la lauréate du concours Tonapi 1 (Fondue de Crobards 2021) Programme de la journée :

14 h : atelier « Modelage de petits animaux mignons », à partir de 8 ans.

Durée : 1h30 dernière mise à jour : 2022-10-15 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville