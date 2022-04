Atelier Papiers et Impressions Végétales Pithiviers-le-Vieil Pithiviers-le-Vieil Catégories d’évènement: Loiret

Pithiviers-le-vieil

Atelier Papiers et Impressions Végétales Pithiviers-le-Vieil, 11 juin 2022, Pithiviers-le-Vieil. Atelier Papiers et Impressions Végétales Pithiviers-le-Vieil

2022-06-11 15:00:00 – 2022-06-11 16:30:00

Pithiviers-le-Vieil Loiret Pithiviers-le-Vieil Avec l’Atelier-Musée de l’Imprimerie (AMI), dans le cadre de Route de la Rose en Fête.

Un atelier pour imprimer avec des plantes : feuilles, fleurs… Une exploration à la fois des pigments naturels (tanins, chlorophylle) et de la fabrication artisanale de papier, un matériau lui-même végétal. Une découverte des différentes techniques d’impressions végétales : par martèlement (tataki-zomé), pression, transfert….

Cet atelier s’inscrit dans un cycle d’animations sur la thématique du papier végétal, en partenariat avec l’Atelier-Musée de l’Imprimerie.

6-12 ans / 12€ par enfant / Sur réservation animation@roseraiedemorailles.com +33 2 38 30 23 87 https://www.roseraiedemorailles.com/ Avec l’Atelier-Musée de l’Imprimerie (AMI), dans le cadre de Route de la Rose en Fête.

Un atelier pour imprimer avec des plantes : feuilles, fleurs… Une exploration à la fois des pigments naturels (tanins, chlorophylle) et de la fabrication artisanale de papier, un matériau lui-même végétal. Une découverte des différentes techniques d’impressions végétales : par martèlement (tataki-zomé), pression, transfert….

Cet atelier s’inscrit dans un cycle d’animations sur la thématique du papier végétal, en partenariat avec l’Atelier-Musée de l’Imprimerie.

6-12 ans / 12€ par enfant / Sur réservation roseraie

Pithiviers-le-Vieil

dernière mise à jour : 2022-04-27 par ADRT45

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Pithiviers-le-vieil Autres Lieu Pithiviers-le-Vieil Adresse Ville Pithiviers-le-Vieil lieuville Pithiviers-le-Vieil Departement Loiret

Pithiviers-le-Vieil Pithiviers-le-Vieil Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pithiviers-le-vieil/

Atelier Papiers et Impressions Végétales Pithiviers-le-Vieil 2022-06-11 was last modified: by Atelier Papiers et Impressions Végétales Pithiviers-le-Vieil Pithiviers-le-Vieil 11 juin 2022 Loiret Pithiviers-le-vieil

Pithiviers-le-Vieil Loiret