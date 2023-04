Atelier papier

Atelier papier, 24 mai 2023, . , , Atelier papier

2023-05-24 15:00:00 – 2023-05-24 . Atelier papier, animé par Éléonore. Cet atelier vous permettra de fabriquer divers ouvrages en papier plus poétiques les uns

que les autres.

De la fleur de cerisier japonais au livre d’artiste, en passant par la confection de cartes personnalisées ou la réalisation de petits objets de curiosité : tout sera mis en œuvre pour stimuler votre créativité dans la plus grande convivialité ! Papiers, colle et divers petits outils seront à votre disposition. Vous pouvez néanmoins vous munir de ciseaux, d’une pochette de papiers colorés, de colle et d’aiguilles à coudre. Atelier papier à destination des ados et des adultes. Prochaines séances à 15h les mercredis 24 mai, 27 septembre et 29 novembre 2023.

Gratuit – Sur inscription Atelier papier, animé par Éléonore. Cet atelier vous permettra de fabriquer divers ouvrages en papier plus poétiques les uns

que les autres.

De la fleur de cerisier japonais au livre d’artiste, en passant par la confection de cartes personnalisées ou la réalisation de petits objets de curiosité : tout sera mis en œuvre pour stimuler votre créativité dans la plus grande convivialité ! Papiers, colle et divers petits outils seront à votre disposition. Vous pouvez néanmoins vous munir de ciseaux, d’une pochette de papiers colorés, de colle et d’aiguilles à coudre. Atelier papier à destination des ados et des adultes. Prochaines séances à 15h les mercredis 24 mai, 27 septembre et 29 novembre 2023.

Gratuit – Sur inscription +33 2 31 89 23 56 https://mediathequehonfleur.fr/ mairie honfleur dernière mise à jour : 2023-03-28 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville