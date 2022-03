Atelier Papier Végétal Roseraie de Morailles Pithiviers-le-vieil Catégorie d’évènement: Pithiviers-le-vieil

Roseraie de Morailles, le samedi 19 mars à 14:00

Avec l’Atelier-Musée de l’Imprimerie (AMI) Dans cet atelier destiné aux familles, vous apprendrez à fabriquer : un papier à graines, type papier à planter, ainsi qu’un papier avec des compositions végétales (pétales de fleurs, feuilles, etc…) Après une présentation de l’histoire technique et des matériaux de la fabrication du papier artisanal, vous fabriquerez une feuille de papier blanc avec des graines, sur le principe du papier à planter. Ensuite, vous pourrez découvrir le travail d’inclusion et de composition végétales à partir de plantes de la Roseraie. Cet atelier permettra à petits et grands de découvrir les plantes papetières, explorer les connexions entre papier artisanal et végétal : papier à planter, composition végétale, inclusion de pétales…

