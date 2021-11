Paris Bibliothèque Crimée île de France, Paris Atelier “Papier végétal” Bibliothèque Crimée Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mercredi 24 novembre 2021

de 14h30 à 16h30

gratuit

Atelier "Papier végétal" avec l'A.M.I. (Atelier Musée de l'Imprimerie de Malesherbes) Cet atelier met en lien les techniques de fabrication de papier artisanal et le monde végétal. Après une recontextualisation historique, une présentation des gestes et du vocabulaire spécifique (puisage, couchage, vergeures, filigranes…), la médiatrice s'intéressera aux plantes papetières, donnera à voir la diversité des fibres utilisées et des papiers obtenus. Des expérimentations seront ensuite proposées pour explorer les connexions entre papier et végétal : papier à planter, compositions végétales… Pour les enfants à partir de 8 ans. Bibliothèque Crimée 42 rue Petit Paris 75019

2021-11-24T14:30:00+01:00_2021-11-24T16:30:00+01:00

