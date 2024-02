Atelier papier recyclé (et ensemencé) rue de la poste Saint-Laurent-en-Grandvaux, mardi 19 mars 2024.

Atelier papier recyclé (et ensemencé) rue de la poste Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Mardi 19 mars, atelier « fabrication de papier recyclé ( et ensemencé) avec la Coop Grandvallière partage de savoirs et environnement.

Venez découvrir et expérimenter la fabrication de papier recyclé. Il sera possible d’ensemencer le papier.

Atelier ouvert à tous, sur inscription.

Atelier gratuit pour les adhérents de la coop grandvallière, 5€ pour les non-adhérents. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 20:00:00

fin : 2024-03-19 21:30:00

rue de la poste Salle Auguste Bailly

Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté coop.grandvalliere@gmail.com

L’événement Atelier papier recyclé (et ensemencé) Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2024-02-10 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX