Quatzenheim

Atelier papier mâché Quatzenheim, 25 septembre 2021, Quatzenheim. Atelier papier mâché 2021-09-25 10:00:00 – 2021-09-25 12:00:00

Quatzenheim Bas-Rhin Quatzenheim Remise à l’honneur de la traditionnelle technique du papier mâché : réalisation d’un petit sujet avec l’aide des bibliothécaires.

Chaque enfant repartira avec sa réalisation, tout le matériel sera fourni.

Dès 8 ans, sur inscription à partir du 17 août.

Pour plus d’informations, contactez la bibliothèque de Quatzenheim via kolibris@kochersberg.fr ou au 03.88.25.12.54 +33 3 90 29 03 59 Remise à l’honneur de la traditionnelle technique du papier mâché : réalisation d’un petit sujet avec l’aide des bibliothécaires.

Pour plus d'informations, contactez la bibliothèque de Quatzenheim via kolibris@kochersberg.fr ou au 03.88.25.12.54

