Saint-Étienne-de-Mer-Morte Loire-Atlantique Saint-Étienne-de-Mer-Morte Fondatrice de l’atelier « La Vilaine est Jolie », nommé en référence à un texte de Victor Hugo, Séverine Coquelin a plusieurs cordes à son arc.

Graphiste, elle exerce également comme scénographe quand elle n’expose pas ses créations d’artiste plasticienne.

