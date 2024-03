Atelier Papetier artistique Payzac, mercredi 14 août 2024.

Atelier Papetier artistique Payzac Dordogne

Fabrication de papier artisanal avec différentes pâtes végétales et découverte de technique créative

Atelier adulte et enfant dès 3 ans. Réservation obligatoire

Tarif 6.50€

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-14 16:00:00

fin : 2024-08-14 17:00:00

Papeteries de Vaux

Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine laformeronde@hotmail.fr

