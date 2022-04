Atelier papercraft Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Atelier papercraft Sens, 22 avril 2022, Sens. Atelier papercraft Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens

2022-04-22 14:30:00 – 2022-04-22 16:00:00 Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet

Sens Yonne Sens EUR 0 0 Votre médiathèque vous propose de découvrir l’art du pliage en 3D sur le thème du jeu vidéo.

Venez reconstituer des personnages emblématiques du monde du jeu vidéo.

Sur inscription par téléphone au 03.86.83.72.80 ou par mail à mediatheque@mairie-sens.fr mediatheque@mairie-sens.fr +33 3 86 83 72 80 Votre médiathèque vous propose de découvrir l’art du pliage en 3D sur le thème du jeu vidéo.

Venez reconstituer des personnages emblématiques du monde du jeu vidéo.

Sur inscription par téléphone au 03.86.83.72.80 ou par mail à mediatheque@mairie-sens.fr Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Autres Lieu Sens Adresse Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Ville Sens lieuville Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Departement Yonne

Sens Sens Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sens/

Atelier papercraft Sens 2022-04-22 was last modified: by Atelier papercraft Sens Sens 22 avril 2022 sens Yonne

Sens Yonne