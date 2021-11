Lys-Haut-Layon Médiathèque de Vihiers Lys-Haut-Layon, Maine-et-Loire Atelier Paper Toys Médiathèque de Vihiers Lys-Haut-Layon Catégories d’évènement: Lys-Haut-Layon

Maine-et-Loire

Atelier Paper Toys Médiathèque de Vihiers, 22 janvier 2022, Lys-Haut-Layon. Atelier Paper Toys

Médiathèque de Vihiers, le samedi 22 janvier 2022 à 15:30

Venez créer des paper toys pour décorer la médiathèque ou pour les collectionner. A l’aide d’un patron ayant la forme d’un personnage, découpez, pliez et assemblez pour créér un personnage en volume Représenter des personnages de jeux vidéo en pliant des papiers Médiathèque de Vihiers 24 rue de l’Ecole 49310 Lys-Haut-Layon Lys-Haut-Layon Le Voide Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T15:30:00 2022-01-22T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lys-Haut-Layon, Maine-et-Loire Autres Lieu Médiathèque de Vihiers Adresse 24 rue de l'Ecole 49310 Lys-Haut-Layon Ville Lys-Haut-Layon lieuville Médiathèque de Vihiers Lys-Haut-Layon