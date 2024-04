Atelier : paper flower ! Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon, samedi 18 mai 2024.

Atelier : paper flower ! De toutes les couleurs et de toutes les formes, le temps est venu pour les fleurs d’éclore ! Leurs floraisons éphémères nous réjouissent… Prolongez l’émerveillement avec Koreene en concevant des fleu… Samedi 18 mai, 18h00 Musée Blanche Hoschedé-Monet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

De toutes les couleurs et de toutes les formes, le temps est venu pour les fleurs d’éclore ! Leurs floraisons éphémères nous réjouissent… Prolongez l’émerveillement avec Koreene papier en concevant des fleurs éternelles grâce à l’art de plier et de mettre en volume le papier.

Qui est Koreene Conception ?

Designer et artiste papier, Corinne Lozach crée des univers en papier poétique et onirique avec des matières recyclables, tracées et certifiées : Pop-up, origami, kirigami, et installations de papier.

Basée à côté de Giverny, Koreene Papier accompagne également les professionnels dans la création et la mise en scène de leur identité visuelle. Elle réalise des propositions originales et exceptionnelles pour promouvoir les produits et l’image de la marque.

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont, 27200 Vernon Vernon 27200 Eure Normandie http://www.vernon27.fr/Culture/MUSEE-DE-VERNON https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-de-Vernon-446402732203892/ A 40 min de Paris, tout proche de Giverny, le musée de Vernon vous fait découvrir la peinture de paysage des origines de l’Impressionnisme aux Nabis (Monet, Bonnard, Vuillard, Maurice Denis…), des collections d’art animalier tout à fait originales (Barye, Frémiet, Pompon , Jouve…), un cabinet d’arts graphiques et une section consacrée à l’archéologie locale.

©Koreene Papier