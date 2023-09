La boum de l’atelier Atelier Panorama Lormont, 1 octobre 2023, Lormont.

La boum de l’atelier Dimanche 1 octobre, 15h00 Atelier Panorama Gratuit

Temps familial et festif pour fêter l’ouverture du nouveau local panoramas et annoncer les rendes-vous à venir, après un chantier participatif mené avec les habitants de Carriet, du 21 au 24 septembre. Goûter forain, chasse aux trésors, machines à bulles et autres surprises.

Atelier Panorama 4, avenue du Professeur Vincent 33310 Lormont Lormont 33310 Carriet Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 74 80 35 78 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T15:00:00+02:00 – 2023-10-01T19:00:00+02:00

Animations Panoramas