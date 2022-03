atelier palette Le MIL’POTES Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Le MIL'POTES, le dimanche 20 mars

Les bancs, tables et parking vélo du Mil’potes ont besoin d’être réparés. Donc atelier palette sur place et pique-nique. (animation annulée en cas de forte pluie) Apportez vos scie, marteau, visseuse (chargée !), ponceuse (à main !) et petit matériel et votre pique-nique. atelier palette au Mil’potes + pique nique Le MIL’POTES rue du canal louis xii chalons en champagne Châlons-en-Champagne Marne

