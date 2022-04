Atelier pain et contes – Ferme-musée du Cotentin

Atelier pain et contes – Ferme-musée du Cotentin, 4 novembre 2022, . Atelier pain et contes – Ferme-musée du Cotentin

2022-11-04 16:00:00 – 2022-11-04 Avec François Thiébot. Chaque enfant façonne son petit pain qui sera cuit au four à bois de la ferme-musée.

Chacun repart avec son petit pain.

Activité 1.80€/pers en plus de l’entrée au musée. Sur réservation. Avec François Thiébot. Chaque enfant façonne son petit pain qui sera cuit au four à bois de la ferme-musée.

Chacun repart avec son petit pain.

Activité 1.80€/pers en plus de l’entrée au musée. Sur réservation. Avec François Thiébot. Chaque enfant façonne son petit pain qui sera cuit au four à bois de la ferme-musée.

Chacun repart avec son petit pain.

Activité 1.80€/pers en plus de l’entrée au musée. Sur réservation. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville