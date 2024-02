ATELIER PAIN DECORÉ Maison de la Meunerie Rives-d’Autise, mardi 23 avril 2024.

ATELIER PAIN DECORÉ Maison de la Meunerie Rives-d’Autise Vendée

Devenez apprenti boulanger le temps d’un atelier! Pour tous

Endossez le tablier d’un apprenti boulanger et mettez la main à la pâte !

Une passionnée vous apprend à façonner le pain et vous présente les différentes étapes de fabrication.

Chaque participant confectionne son pain et un décor qui sera déposé dessus. Les pains seront cuits dans le four à bois de la Maison de la Meunerie. Repartez avec votre pain encore chaud !

Pendant la pousse, visite le moulin et l’habitation en autonomie grâce à une scénographie vivante.

Sur réservation .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 09:30:00

fin : 2024-04-23 12:00:00

Maison de la Meunerie 16 rue du moulin

Rives-d’Autise 85240 Vendée Pays de la Loire contact@maisondelameunerie-vendee.fr

