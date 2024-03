Atelier Pain au levain Mézières-en-Brenne, dimanche 6 octobre 2024.

Dimanche

« Le meilleur Pain au levain est celui de la maison » Proverbe catalan

De la préparation du levain et de la pâte jusqu’à la cuisson, vous réalisez toutes les étapes de la confection de votre levain et de votre pain maison.

On aborde technique pétrissage, pointage, façonnage,…, on explique l’importance du choix des farines, de la température, de l’eau… pour fabriquer un levain dynamique.

Vous remportez, à la fin de la journée votre pain et un pot de levain pour vite remettre la main à la pâte.

Cet atelier pratique, limité à 4 personnes, vous permettra de prendre le tour de main, de comprendre le mécanisme de panification, de vous donner des astuces et de réaliser votre pain au quotidien. 5050 50 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-06 13:30:00

fin : 2024-10-06 17:30:00

11 Rue de l’Ouest

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire

